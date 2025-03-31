Башкирия оказалась в пятом десятке по уровню зарплат в небольших городах

По данным специалистов, в 2024 году жители небольших городов и сёл Башкирии получили значительное увеличение доходов: средняя зарплата выросла на 19,9%, достигнув 55,6 тысяч рублей. При этом покупательская способность местных жителей, рассчитанная через соотношение зарплаты к стоимости базового набора товаров и услуг, составила коэффициент 2,71.