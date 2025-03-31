Башкирия оказалась в пятом десятке по уровню зарплат в небольших городах

Башкирия заняла 41-е место в рейтинге среди российских субъектов по уровню заработных плат в малых и средних населённых пунктах. Об этом говорится в исследовании РИА Новости.
По данным специалистов, в 2024 году жители небольших городов и сёл Башкирии получили значительное увеличение доходов: средняя зарплата выросла на 19,9%, достигнув 55,6 тысяч рублей. При этом покупательская способность местных жителей, рассчитанная через соотношение зарплаты к стоимости базового набора товаров и услуг, составила коэффициент 2,71.
Традиционно наивысшие показатели продемонстрировали северные автономные округа — Ямало-Ненецкий и Ненецкий, где соотношение зарплат к потребительской корзине превысило 5. На противоположном конце рейтинга оказались северокавказские республики: Дагестан (1,73), Ингушетия (1,64) и Чечня (1,45).
На федеральном уровне среднемесячная заработная плата в 2024 году показала рост на 18,3%, составив в среднем 76,5 тысяч рублей на одного занятого россиянина.
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