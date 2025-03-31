Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Для электросамокатов в Новосибирске ввели ограничения

НОВОСИБИРСК, 31 марта, ФедералПресс. Мэр столицы Сибири Максим Кудрявцев подписал постановление, которое регулирует правила использования электросамокатов. Об этом градоначальник сообщил на своей странице в телеграм-канале.

«От горожан регулярно поступали жалобы, а число аварийных ситуаций становилось все более тревожным… необходимы общие правила», — отметил мэр.

Согласно постановлению, операторы аренды, а также горожане должны соблюдать правила парковки, чтобы избежать беспорядка на улицах.

«Все средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны иметь номерные знаки, которые позволяют идентифицировать их с помощью комплексов фото- и видеофиксации», — говорится в сообщении.

Напомним, что в Новосибирске не на всех магистрах любители скоростной езды не могут разогнаться на электросамокатах, а кое где выезд на СИМ вообще запрещен.