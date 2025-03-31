Для электросамокатов в Новосибирске ввели ограничения

«От горожан регулярно поступали жалобы, а число аварийных ситуаций становилось все более тревожным… необходимы общие правила», — отметил мэр.
Согласно постановлению, операторы аренды, а также горожане должны соблюдать правила парковки, чтобы избежать беспорядка на улицах.
«Все средства индивидуальной мобильности (СИМ) должны иметь номерные знаки, которые позволяют идентифицировать их с помощью комплексов фото- и видеофиксации», — говорится в сообщении.
Напомним, что в Новосибирске не на всех магистрах любители скоростной езды не могут разогнаться на электросамокатах, а кое где выезд на СИМ вообще запрещен.