В Иркутской области начался сезон активности клещей

Клещи активизировались в Иркутской области. Первый укус зарегистрировали 19 марта в поселке Хужир. Как сообщили КП-Иркутск в Роспотребнадзоре региона, пока заболеваний не выявлено. Один из 11 исследованных клещей оказался заражен боррелиозом.
— На сегодняшний день зарегистрировано 16 обращений по поводу укусов клещей, в том числе 4 ребенка. Укусы клещей отмечены в Иркутском, Усольском, Эхирит-Булагатском районе и бухте Ая Ольхонского района, — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Надежда Лиханова.
Планируется массовая обработка территорий — защитить от кровососов хотят 3100 га парков, скверов и других мест отдыха. Работы начнутся в конце апреля силами лицензированных организаций.