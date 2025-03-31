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В Иркутской области начался сезон активности клещей

Первый укус зарегистрировали в марте в поселке Хужир.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Клещи активизировались в Иркутской области. Первый укус зарегистрировали 19 марта в поселке Хужир. Как сообщили КП-Иркутск в Роспотребнадзоре региона, пока заболеваний не выявлено. Один из 11 исследованных клещей оказался заражен боррелиозом.

— На сегодняшний день зарегистрировано 16 обращений по поводу укусов клещей, в том числе 4 ребенка. Укусы клещей отмечены в Иркутском, Усольском, Эхирит-Булагатском районе и бухте Ая Ольхонского района, — отметила начальник отдела эпидемиологического надзора Надежда Лиханова.

Планируется массовая обработка территорий — защитить от кровососов хотят 3100 га парков, скверов и других мест отдыха. Работы начнутся в конце апреля силами лицензированных организаций.