В Иркутской области начался сезон активности клещей

Клещи активизировались в Иркутской области. Первый укус зарегистрировали 19 марта в поселке Хужир. Как сообщили КП-Иркутск в Роспотребнадзоре региона, пока заболеваний не выявлено. Один из 11 исследованных клещей оказался заражен боррелиозом.