Новосибирские вузы обновили правила поступления для абитуриентов 2025

В Новосибирске состоялся круглый стол «Абитуриент-2025», на котором были обсуждены изменения в правилах поступления в вузы. Одним из главных нововведений стал единый срок подачи документов. Теперь абитуриентам не нужно будет беспокоиться о «волнах» приёма, и достаточно подать согласие на зачисление, следя за его статусом через Госуслуги.