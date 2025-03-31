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Новосибирские вузы обновили правила поступления для абитуриентов 2025

С марта 2025 года вступают в силу новые правила поступления в вузы Новосибирска. Абитуриенты смогут подавать документы в единый срок, а также столкнутся с другими важными изменениями.

Источник: Om1 Новосибирск

С марта 2025 года вступят в силу обновленные правила поступления в российские вузы, включая нововведения в Новосибирске. У абитуриентов появится возможность подавать документы в единый срок, а также ряд изменений, касающихся выпускников колледжей и онлайн-формата.

«Теперь для всех поступающих установлен единый срок подачи документов — привычные “волны” приема отменяются», — сообщил представитель Минобразования на круглом столе «Абитуриент-2025».

В Новосибирске состоялся круглый стол «Абитуриент-2025», на котором были обсуждены изменения в правилах поступления в вузы. Одним из главных нововведений стал единый срок подачи документов. Теперь абитуриентам не нужно будет беспокоиться о «волнах» приёма, и достаточно подать согласие на зачисление, следя за его статусом через Госуслуги.

Выпускники колледжей смогут поступать без сдачи ЕГЭ, сдавая внутренние экзамены вузов. Однако в будущем для них может стать обязательным сдача госэкзаменов. В некоторых вузах для таких абитуриентов будет введен отдельный конкурс.

Кроме того, онлайн-формат подачи документов будет доступен только для иностранных студентов. Для удобства поступающих в университетах будут оборудованы специальные зоны с доступом к Госуслугам, что должно ускорить процесс подачи и снизить вероятность ошибок.