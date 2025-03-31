Рособрнадзор готов обсуждать учет результатов олимпиад при аттестации

Как рассказал РИА Новости Миронов, получение призового места на олимпиаде свидетельствует о глубоких знаниях и выдающихся интеллектуальных способностях подростков. По его словам, это говорит об аналитическом мышлении, умении самостоятельно приобретать и систематизировать информацию, а также о высокой мотивации к обучению в целом.