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Апрель придет на Южный Урал с теплом, но быстро проявит переменчивый характер

Апрель придет на Южный Урал с теплом, но быстро проявит переменчивый характер, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сейчас в Ричмонде: +20° 7 м/с 83% 754 мм рт. ст. +18°

Погода во вторник существенно не изменится, будет тепло и преимущественно сухо. В среду, 2 апреля, атмосферный фронт циклона, поднимающегося с юга Европейской территории России, вызовет в Свердловской области небольшие дожди.

В ночь на 3 апреля циклон, подхватив с севера арктическую фронтальную систему, перевалит Уральские горы в районе северных границ Свердловской области и обратится к Уралу своей холодной — западной — стороной. В горах дождь может перемежаться с мокрым снегом.

«Во второй половине недели погода обещает быть преимущественно облачной, сыроватой и более прохладной. В Челябинской, Курганской областях будет теплее и суше, но дожди в северных районах территории тоже пройдут», — говорят в Уральском УГМС.

Такой же прогноз дают и специалисты Челябинского ЦГМС. «Погода на этой неделе ожидается переменчивой — из-за близости циклонов во второй половине недели будут наблюдаться дожди — от небольших до умеренных, в горах временами — со снегом, а также усиление ветра. При этом температурный фон прогнозируется выше нормы на 3−8 градусов», — отмечают синоптики.

Во вторник на Южном Урале малооблачно, без осадков, ночью и утром в южных районах местами вероятны туманы. Ветер северо-западный с переходом на юго-восточный, его скорость 2−7 м/с. Температура воздуха 1 апреля ночью от минус 4 до плюс 1, в низинах — до минус 7 градусов, днем плюс 10−15.

В среду при переменной облачности преимущественно без осадков, ночью от плюс 3 до минус 2, в низинах — до минус 7 градусов, днем 2 апреля воздух прогреется до плюс 14−19 градусов. Ветер южной четверти, его скорость 4−9 м/с, днем локально порывы до 18 м/с.

В четверг облачно с прояснением, местами прошумят небольшие дожди, на севере — умеренные. Ветер юго-западный, западный 4−9 м/с, локально порывы до 15 м/с. Температура воздуха 3 апреля ночью плюс 4−9, днем плюс 10−15 градусов.