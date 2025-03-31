Апрель придет на Южный Урал с теплом, но быстро проявит переменчивый характер

Такой же прогноз дают и специалисты Челябинского ЦГМС. «Погода на этой неделе ожидается переменчивой — из-за близости циклонов во второй половине недели будут наблюдаться дожди — от небольших до умеренных, в горах временами — со снегом, а также усиление ветра. При этом температурный фон прогнозируется выше нормы на 3−8 градусов», — отмечают синоптики.