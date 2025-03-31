В Ростовской области водителей предупредили об осадках на трассе М-4

Уточним, по данным синоптиков, сегодня местами по Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранится восточной четверти 7−12 м/с, временами с порывами до 15 м/с. Дневная температура воздуха будет находиться в пределах +10−15 градусов, местами прогнозируют до +21.