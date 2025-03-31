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В Ростовской области водителей предупредили об осадках на трассе М-4

Проезд по трассе М-4 в Ростовской области может осложниться из-за дождя.

Источник: Комсомольская правда

Днем 31 марта проезд по трассе М-4 «Дон» в Ростовской области может осложниться из-за дождя. Об этом водителей предупредили в телеграм-канале госомпании «Автодор».

— В ближайшие сутки в Ростовской области и Краснодарском крае местами возможен дождь, — говорится в сообщении.

Уточним, по данным синоптиков, сегодня местами по Ростовской области ожидаются кратковременные дожди с грозами. Ветер сохранится восточной четверти 7−12 м/с, временами с порывами до 15 м/с. Дневная температура воздуха будет находиться в пределах +10−15 градусов, местами прогнозируют до +21.