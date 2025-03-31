Определены ритмы цветения у исчезающего растения в Сибири

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Российские ученые определили, что находящийся под угрозой исчезновения первоцвет крупночашечный цветет в дикой природе только на 7−11-й год жизни, тогда как при культивировании это может происходить уже на третий год. Полученные результаты могут быть использованы для внедрения вида в декоративное и лекарственное растениеводство для его сохранения в биоразнообразии, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.
В институте отметили, что несмотря на достаточно широкое распространение на территории России и сопредельных государств, численность первоцвета крупночашеного в Сибири уже давно заметно сокращается. Причина — в растущей антропогенной нагрузке, связанной с расширением городов, строительством автомагистралей, туризмом и интенсивным выпасом скота. На границе ареала произрастания существует опасность полного уничтожения этих растений. Так, первоцвет крупночашечный внесен в списки охраняемых видов на территории Бурятии, Иркутской, Курганской, Тюменской и Томской областей.
«В центре внимания ученых оказался первоцвет крупночашечный — Primula macrocalyx Bunge. Как и многие представители своего рода — это ценное декоративное, медоносное, лекарственное и витаминное растение. Были сделаны интересные выводы о сезонном ритме развития первоцвета крупночашечного. В природе молодые особи данного вида развиваются медленно и переходят к цветению только на 7−11-й год жизни, тогда как при культивировании это может происходить уже на третий год», — сообщили в пресс-службе.
Ученые из Сибирского ботанического сада Томского госуниверситета (ТГУ) и Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН исследовали места произрастания Primula macrocalyx на юге Томской области — в частности, в Томском районе, на правобережье реки Томь. Также в течение 25 лет растение изучалось не только в дикой природе, но и в условиях Сибирского ботанического сада ТГУ. Специалисты определили сроки цветения и роста, исследовали морфологию и жизнеспособность пыльцевых зерен растения, а также его семенную продуктивность.
Ученые выяснили, что исследуемый вид хорошо адаптирован к продолжительной и холодной зиме и может выступать в качестве декоративного растения в саду. В живой же природе необходим ежегодный мониторинг, чтобы определить степень влияния антропогенных факторов: популяции первоцвета располагаются вблизи населенных пунктов и входят в зону с усиленной рекреационной нагрузкой. «По словам ученых, полученные результаты могут быть использованы для внедрения Primula macrocalyx в декоративное и лекарственное растениеводство, а также для сохранения биоразнообразия», — отметили в пресс-службе.