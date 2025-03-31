Определены ритмы цветения у исчезающего растения в Сибири

НОВОСИБИРСК, 31 марта. /ТАСС/. Российские ученые определили, что находящийся под угрозой исчезновения первоцвет крупночашечный цветет в дикой природе только на 7−11-й год жизни, тогда как при культивировании это может происходить уже на третий год. Полученные результаты могут быть использованы для внедрения вида в декоративное и лекарственное растениеводство для его сохранения в биоразнообразии, сообщили в пресс-службе Института нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН.