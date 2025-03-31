Стала известно, когда начнется навигация маломерных судов на реках в Татарстане

«Плавание маломерных судов на судоходных водоемах разрешается с момента открытия навигации до ее закрытия при наличии расстановки плавучих знаков навигационного оборудования, а на несудоходных — после спада паводковых вод до начала ледостава. Сроки начала и окончания навигации для маломерных судов: с 25 апреля до 1 ноября. Именно к 25 апреля на судоходных водоемах будет выставлена навигационная, плавучая обстановка, а также в целом на водоемах будет завершен ледоход и периоды весеннего подъема уровня воды», — сообщила представитель ведомства.