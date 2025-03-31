В торговых сетях Севастополя увеличили список товаров с минимальной наценкой

Торговая сеть «Лидер» дополнительно включила в перечень товаров с минимальной наценкой следующие позиции (не менее одной товарной позиции по каждой категории): овсяная крупа, пшено, рыбные и мясные консервы, туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детское питание (сухие молочные смеси, мясное, овощное и фруктово-ягодное пюре).