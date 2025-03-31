В торговых сетях Севастополя увеличили список товаров с минимальной наценкой

По поручению губернатора Михаила Развожаева перечень социально значимых товаров расширен.
Торговая сеть «Лидер» дополнительно включила в перечень товаров с минимальной наценкой следующие позиции (не менее одной товарной позиции по каждой категории): овсяная крупа, пшено, рыбные и мясные консервы, туалетное и хозяйственное мыло, стиральный порошок, зубная паста, шампунь, туалетная бумага, детское питание (сухие молочные смеси, мясное, овощное и фруктово-ягодное пюре).
Департамент провел мониторинг наличия данных товаров в магазинах сети «Лидер». Нарушений условий Меморандума не выявлено.
Напомним, что Меморандум о стабилизации цен действует в следующих торговых сетях города: «Яблоко», «Фреш», «ПУД», «БУМ», «Уютстрой», «Лидер», «Дикий Мед», «7М Без цен», «5М Гурман», «4М».