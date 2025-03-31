Под Новосибирском открыли движение по опасному мосту

Во время второго этапа разработают техническое решение для восстановления дефектной части и усиления опоры. Проект подготовит ООО «РосИнсталПроект». После заключат контракт на выполнение работ по предупреждению и ликвидацию угрозы возникновения чрезвычайно ситуации. Открытие движения по путепроводу после восстановления ригеля опоры № 2 на всю ширину проезжей части запланировано на 7 мая.