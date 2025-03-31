Под Новосибирском открыли движение по опасному мосту

Сегодня, 31 марта, в Каргате возобновили движение по опасному мосту. Дорожники усилили поврежденную опору.
Напомним, мостовой переход через железную дорогу Омск-Новосибирск в Каргате закрыли 27 марта: на второй опоре обнаружили «критические дефекты», которые создавали угрозу жизни водителям и пассажирам.
Въезд на опасный мост перегородили бетонными блоками. Но с таким решением не были согласны местные жители: спецтехникой они убрали ограждение и снова стали ездить. В итоге дело закончилось тем, что власти организовали на путепроводе круглосуточное дежурство.
Сегодня на оперативном совещании в областном правительстве замминистра транспорта региона Евгений Тюрин сообщил, что движение по мосту возобновится.
«Уже подведены металлоконструкции, которые обеспечат стабильность работы мостового перехода. Сегодня планируем открыть движение по одной полосе. Железнодорожники снимут ограничение скорости до 60 км/ч, которое установили по железнодорожному полотну», — пояснил чиновник.
Также известно, что ведомство намерено в ближайшее время разработать проектно-сметную документацию для капитального ремонта путепровода.
«Для предупреждения ЧС привлекли подрядчика ООО “СТЭК-Мастер”. Все работы разбили на два этапа. После первого запустили реверсивное движение по половине проезжей части. Открытие движения по путепроводу запланировано на 3 апреля также в реверсивном режиме», — рассказали подробности в пресс-службе ТУАД.
Во время второго этапа разработают техническое решение для восстановления дефектной части и усиления опоры. Проект подготовит ООО «РосИнсталПроект». После заключат контракт на выполнение работ по предупреждению и ликвидацию угрозы возникновения чрезвычайно ситуации. Открытие движения по путепроводу после восстановления ригеля опоры № 2 на всю ширину проезжей части запланировано на 7 мая.