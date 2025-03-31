В Елабуге суд на месяц закрыл пекарню «Любимая Печка» из-за кишечной инфекции

Кишечную инфекцию нашли у двух покупателей пекарни. Специалисты выявили санитарные нарушения, в том числе недостаточное количество посуды, дефекты настенного покрытия в помещениях. Также в отобранных для пробы пирогах с рыбой обнаружены бактерии группы кишечной палочки. С реализации сняты четыре партии пищи весом 34,2 килограмма. На владельца пекарни составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.