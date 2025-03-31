Ричмонд
+18°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Елабуге суд на месяц закрыл пекарню «Любимая Печка» из-за кишечной инфекции

В Елабуге суд на месяц закрыл пекарню «Любимая Печка» из-за кишечной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора Татарстана.

Источник: Комсомольская правда

Кишечную инфекцию нашли у двух покупателей пекарни. Специалисты выявили санитарные нарушения, в том числе недостаточное количество посуды, дефекты настенного покрытия в помещениях. Также в отобранных для пробы пирогах с рыбой обнаружены бактерии группы кишечной палочки. С реализации сняты четыре партии пищи весом 34,2 килограмма. На владельца пекарни составлены протоколы об административном правонарушении и о временном запрете деятельности.

Напомним, в Казани после отравления посетителя закрыли фаст-фуд кафе EVOS. Зафиксирован случай кишечной инфекции.