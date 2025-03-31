В Красноармейском начали ремонт разрушенной дороги за 120 млн

В Красноармейском районе Челябинской начали экстренный ремонт дороги Миасское — Черкасово — Сычево за 120 миллионов. К работам приступили после критики общественников, сообщили в пресс-службе ОНФ.
Объект имеет региональное значение и связывает несколько сел. От состояния дороги зависят более 40 тысяч человек. Ее уже ремонтировали в 2024 году, в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги». Прошло совсем немного времени, и объект за 120 миллионов рублей начал разрушаться — на нескольких участках появились глубокие трещины, обочины обвалилась.
Общественники возмутились и выступили с критикой. Региональный миндортранс дал подрядчику 2 недели на устранение дефектов. Рабочие приводят в порядок локальные участки. Также будут восстановлены обочины и откосы.