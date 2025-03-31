В Севастополе после капитального ремонта открылась школа № 17

Сегодня мы открываем двери обновленной школы, работы по капитальному ремонту которой были начаты в прошлом году и завершены к концу года. Последующие месяцы были посвящены благоустройству территории. В школе появилось современное образовательное пространство, которое уже по достоинству оценили ученики, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.