В Севастополе после капитального ремонта открылась школа № 17

Сегодня мы открываем двери обновленной школы, работы по капитальному ремонту которой были начаты в прошлом году и завершены к концу года. Последующие месяцы были посвящены благоустройству территории. В школе появилось современное образовательное пространство, которое уже по достоинству оценили ученики, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя губернатора Игоря Михеева.
В рамках капремонта в школе полностью обновили все кабинеты, оснастив их современной мебелью и оборудованием, включая необходимую технику для пищеблока. Особое внимание уделили актовому залу, музею и библиотеке.
Капитальный ремонт в школе выполнялся по президентской программе. При этом вне пределов президентской программы в школе отремонтировали и оснастили современным оборудованием здание мастерских. С прошлого года появились новые форматы ведения предметов, такие как ОБЗ и труд, кабинеты для этих предметов также оснащены современным оборудованием.
В рамках благоустройства прилегающей территории была обустроена площадка для юных инспекторов дорожного движения.
Кроме того, в период летних каникул планируются вынос теплотрассы и завершение работ на второй части школьного участка.
Напомним, что в этом году по президентской программе отремонтируют пять севастопольских школ — это школа № 14 имени И. С. Пьянзина; образовательный центр имени В. Д. Ревякина; школа № 34 имени Александра Шостака; школа № 38 имени Н. В. Челнокова; школа № 43 с углубленным изучением английского языка имени дважды Героя Советского Союза В. Д. Лавриненкова.