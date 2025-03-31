Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правительство не поддержало внесенный КПРФ законопроект о полном запрете продажи вейпов и жидкостей для них, следует из отзыва, копия которого есть в распоряжении РИА Новости.
«Вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался правительством Российской Федерации. Замечания, изложенные в указанном заключении, сохраняют актуальность и в отношении представленного законопроекта, в связи с чем позиция правительства Российской Федерации не изменилась», — говорится в документе.
Депутаты от КПРФ внесли законопроект в Госдуму в конце декабря. Они предлагали установить запрет оптовой и розничной торговли никотином (в том числе полученным путем синтеза) или его производными, включая соли никотина, а также никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления.
К полному запрету вейпов призывал спикер Госдумы Вячеслав Володин. В середине января он провел в Telegram-канале опрос по этому поводу. Всего проголосовали 265,5 тысячи человек, из них 74 процента согласились с тем, что такой запрет нужен.
В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, гражданам грозят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юридическим лицам — от полутора до двух миллионов.