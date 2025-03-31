Правительство не поддержало проект о полном запрете вейпов

В начале февраля президент Владимир Путин подписал закон об увеличении административных штрафов за продажу табака, вейпов и кальянов детям. Так, гражданам грозят штрафы от 200 до 300 тысяч рублей, должностным лицам — от 500 до 700 тысяч, а юридическим лицам — от полутора до двух миллионов.