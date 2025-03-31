Как белорусы будут работать и отдыхать в апреле, рассказали в Минтруда

В ведомстве напомнили, что 29 апреля (вторник) — день Радуницы, который отмечается в православной традиции и является официальным выходным в Беларуси. В связи с этим рабочий день 28 апреля (понедельник) переносится на 26 апреля (субботу). Таким образом, выходными днями в конце апреля станут 27, 28 и 29 числа — три выходных подряд.