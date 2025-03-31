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Германия закрыла визовый центр в Калининграде: жителям региона придется ездить за визами в другие города

Калининград лишился возможности оформлять визы в Германию — 24 марта 2024 года прекратил работу единственный визовый центр страны, находившийся в бизнес-центре «Кловер Сити».

Источник: Янтарный край

После закрытия офиса компании VisaMetric калининградцы смогут подать документы на немецкую визу только в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это решение существенно затруднит получение виз для жителей региона.

Напомним, что это не первый шаг к сокращению визовых услуг в Калининграде. Еще летом 2023 года (1 июня) генеральное консульство Германии прекратило выдачу национальных виз, а к ноябрю того же года дипломатическое представительство полностью свернуло свою деятельность.

Визовый центр VisaMetric проработал в Калининграде четыре года — с 2019 по 2024 год. Теперь жителям региона придется планировать поездки за визами в соседние города, что добавит к процессу получения документов дополнительные временные и финансовые затраты.

Это изменение может особенно повлиять на бизнес-сообщества и туристов, регулярно посещающих Германию, которым теперь придется учитывать время на дорогу и проживание в других городах при подаче документов на визу.