Германия закрыла визовый центр в Калининграде: жителям региона придется ездить за визами в другие города

После закрытия офиса компании VisaMetric калининградцы смогут подать документы на немецкую визу только в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Это решение существенно затруднит получение виз для жителей региона.
Напомним, что это не первый шаг к сокращению визовых услуг в Калининграде. Еще летом 2023 года (1 июня) генеральное консульство Германии прекратило выдачу национальных виз, а к ноябрю того же года дипломатическое представительство полностью свернуло свою деятельность.
Визовый центр VisaMetric проработал в Калининграде четыре года — с 2019 по 2024 год. Теперь жителям региона придется планировать поездки за визами в соседние города, что добавит к процессу получения документов дополнительные временные и финансовые затраты.
Это изменение может особенно повлиять на бизнес-сообщества и туристов, регулярно посещающих Германию, которым теперь придется учитывать время на дорогу и проживание в других городах при подаче документов на визу.