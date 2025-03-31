Германия закрыла визовый центр в Калининграде: жителям региона придется ездить за визами в другие города

Напомним, что это не первый шаг к сокращению визовых услуг в Калининграде. Еще летом 2023 года (1 июня) генеральное консульство Германии прекратило выдачу национальных виз, а к ноябрю того же года дипломатическое представительство полностью свернуло свою деятельность.