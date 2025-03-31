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Владимир Шнипко рассказал омичам, когда в домах отключат отопление

Отопление отключат тогда, когда температура воздуха стабильно будет превышать +8 градусов.

Источник: Комсомольская правда

В Омске близится к концу отопительный сезон и местные жители интересуются, когда начнут отключать отопление. На этот вопрос в Telegram-канале ответил министр энергетики и ЖКХ Омской области Владимир Шнипко.

Шнипко напомнил, что органы местного самоуправления самостоятельно принимают решение об окончании отопительного сезона, опираясь на погодные условия.

В этом году отопление в домах начнут отключать тогда, когда среднесуточная температура воздуха в городе окажется выше +8 градусов, а долгосрочный прогноз будет благоприятным.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске готовятся отключить отопление.