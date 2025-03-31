Нашествие мышевидных грызунов прогнозируется в Челябинской области весной

С соответствующим предупреждение выступили специалисты отдела по защите растений филиала ФГБУ «Россельхозцентр».
«Благоприятные погодные условия (тепло с большим количеством осадков) в вегетационный период 2024 года и обилие кормовой базы способствовали пополнению популяций мышевидных грызунов более крупными и хорошо подготовленными к предстоящей зимовке особями, а также увеличению их численности», — говорится в комментарии.
Однако сильно затянувшиеся дожди основательно затопили норы, что сдерживало их активное размножение. Очень мягкие условия прошедшей зимы (частые оттепели, образование ледяных корок, неустойчивый снежный покров) могли предотвратить подснежное размножение грызунов.
«Необходимо после схода снега провести обследовательские и истребительные мероприятия, в первую очередь в местах резервации грызунов (многолетние и естественные травы, брошенные земли, не убранные поля) до расселения мышевидных вредителей на озимые и пропашные культуры», — рекомендуют специалистов.
В борьбе с мышевидными грызунами в полевых условиях важно соблюдение севооборота, пространственной изоляции посевов озимых и яровых зерновых, удаление их от посевов многолетних кормовых трав. Уничтожение послеуборочных остатков и сорной растительности снижает кормовую базу вредителям.