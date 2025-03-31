Нашествие мышевидных грызунов прогнозируется в Челябинской области весной

«Благоприятные погодные условия (тепло с большим количеством осадков) в вегетационный период 2024 года и обилие кормовой базы способствовали пополнению популяций мышевидных грызунов более крупными и хорошо подготовленными к предстоящей зимовке особями, а также увеличению их численности», — говорится в комментарии.