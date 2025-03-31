У замка Тапиау в Гвардейске появится большая парковка

Инвестор активно реконструирует замок. «Уже много чего есть посмотреть. Сам был на экскурсии месяц назад и впечатлён от увиденного. Недавно на экскурсии там были участники муниципального форума. Они тоже остались в восторге. Инвестор старается поскорее всё закончить, в том числе благоустройство территории. Но уже сейчас жителям можно приехать и посетить замок. Уверяю, что всем очень понравится», — сказал Максим Коломиец.