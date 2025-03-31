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У замка Тапиау в Гвардейске появится большая парковка

Инвестор активно реконструирует объект.

Около замка Тапиау в Гвардейске появится большая парковка. Об этом в понедельник, 31 марта, сообщил глава администрации Гвардейского муниципального округа Максим Коломиец в прямом эфире Центра управления регионом в социальной сети «ВКонтакте».

Коломиец назвал будущий паркинг большим и добавил, что земельный участок под него уже сформирован. Он расположен напротив замка на ул. Дзержинского.

«В скором времени работы должны начаться. Парковка будет в том числе и для автобусов», — отметил Коломиец.

Инвестор активно реконструирует замок. «Уже много чего есть посмотреть. Сам был на экскурсии месяц назад и впечатлён от увиденного. Недавно на экскурсии там были участники муниципального форума. Они тоже остались в восторге. Инвестор старается поскорее всё закончить, в том числе благоустройство территории. Но уже сейчас жителям можно приехать и посетить замок. Уверяю, что всем очень понравится», — сказал Максим Коломиец.

В Тапиау установили барельеф «Бегство Святого семейства в Египет».