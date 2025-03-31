Министр образования Иркутской области оценил ремонт школ в поселке Юрты

Качество ремонта нескольких школ в Тайшетском районе оценил министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время рабочего визита на территорию. В частности, он побывал в нескольких образовательных учреждениях рабочего поселка Юрты. Они преобразились благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Кстати, с этого года эта программа стала частью нового нацпроекта «Молодежь и дети». Особенностью ремонта школ по данной программе является не только обновление помещений, кровель, фасадов и инженерных коммуникаций, но и оснащение современным учебным оборудованием.
Так, юртинская школа № 24, которую посещает 373 ученика, изменилась не только внешне. Здесь оснастили 11 кабинетов, создали Центр детских инициатив, где сейчас проходят занятия для участников Движения Первых. Появился в школе и центр образования «Точка роста» естественно-научной и технологической направленности.
Побывал максим Парфенов и в средней школе № 17, где также провели ремонт и переоснащение кабинетов, обустроили Центр детских инициатив и Центр образования «Точка роста». А еще закупили музыкальные инструменты.
Кстати, в этой школе учится и 70 ребят из Половино-Черемховской средней школы. Там здание пострадало от пожара в 2022 году. Однако местная администрация ищет варианты организации учебного процесса, чтобы детям не нудно было ездить в соседний поселок. Есть подходящее здание, однако его придется выкупить у собственника и отремонтировать.