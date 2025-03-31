Министр образования Иркутской области оценил ремонт школ в поселке Юрты

Качество ремонта нескольких школ в Тайшетском районе оценил министр образования Иркутской области Максим Парфенов во время рабочего визита на территорию. В частности, он побывал в нескольких образовательных учреждениях рабочего поселка Юрты. Они преобразились благодаря федеральной программе «Модернизация школьных систем образования». Кстати, с этого года эта программа стала частью нового нацпроекта «Молодежь и дети». Особенностью ремонта школ по данной программе является не только обновление помещений, кровель, фасадов и инженерных коммуникаций, но и оснащение современным учебным оборудованием.