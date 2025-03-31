В Воронежской области наступил долгожданный ремонт улицы Рябиновой

Муниципалитет выделил 2,5 миллиона рублей на ремонт 600 метров дороги, которая находилась в крайне неудовлетворительном состоянии. Как уточнили в администрации города, дорожные работы не ограничатся только улицей Рябиновой. В рамках капитального ремонта также планируется обновление улиц Калинина и Октябрьской, а также переулков Городского и Дружбы. Кроме того, на улице Прохоренко будет обустроен тротуар, что значительно улучшит условия для пешеходов.