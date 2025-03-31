В Воронежской области наступил долгожданный ремонт улицы Рябиновой

Об этом сообщил Народный фронт, который получил информацию от горожан, обеспокоенных состоянием дорожного покрытия.
Муниципалитет выделил 2,5 миллиона рублей на ремонт 600 метров дороги, которая находилась в крайне неудовлетворительном состоянии. Как уточнили в администрации города, дорожные работы не ограничатся только улицей Рябиновой. В рамках капитального ремонта также планируется обновление улиц Калинина и Октябрьской, а также переулков Городского и Дружбы. Кроме того, на улице Прохоренко будет обустроен тротуар, что значительно улучшит условия для пешеходов.
Проблема с состоянием дороги на улице Рябиновой стала особенно актуальной в условиях непогоды. Местные жители обращались в Народный фронт и на прямую линию президента, указывая на то, что сильные дожди размывают дорогу до такой степени, что даже полноприводные автомобили, такие как «Нива», застревают. Пешеходам приходилось преодолевать участки, принимая «грязевые ванны», что создавало дополнительные неудобства.
Представители Народного фронта выразили надежду на то, что проведенные работы помогут решить проблему и улучшат качество жизни горожан. Они продолжают держать вопрос на контроле до завершения всех ремонтных работ.