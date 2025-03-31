«Начинали с 800 человек, а выросли до 15 тысяч. Хороший результат, но есть, куда расти»: Ильсур Метшин о проекте «Жизнелюб».

В прошлом году 1,7 тыс. мероприятий и 6 тыс. занятий городского проекта «Жизнелюб» посетили 623 тыс. человек. Для жителей серебряного возраста организованы занятия по вокалу, танцам, ИЗО, северной ходьбе, театральному творчеству, мобильному ликбезу, изучению языков, фитнесу и спортивным направлениям. Занятия проходят на 100 площадках: в домах культуры, библиотеках, учреждениях спорта, а в летний период — в парках, скверах, дворах и на набережных. Об этом на деловом понедельнике сообщила замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитова.
За девять лет число постоянных участников клуба выросло с 800 до 15 тыс. человек. Среди них 90% составляют пенсионеры в возрасте 63−70 лет, еще 7% приходится на горожан 70−80 лет, а оставшимся «жизнелюбам» 80 лет и более.
«У нас в городе проживает 300 тысяч пенсионеров. Судя по приведенным цифрам — охват 5% — казалось бы небольшой, но это 15 тысяч наших уважаемых жителей Казани старшего поколения. Занимаются спортом, ведут активный образ жизни не проценты, а живые люди. Начинали мы с 800 человек, сегодня выросли до 15 тысяч — это уже очень хороший результат, но понятное дело, что есть, куда расти. Мы далеки от того, что все 100% будут заниматься спортом, вести активный образ жизни. Наша задача — организовать возможности для активного долголетия наших жителей», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.
Мероприятия в рамках проекта «Жизнелюб» в графике городских учреждений культуры занимают 35−40% времени. Занятия чаще всего проходят в первую половину дня. Сейчас организаторы клуба ведут активную подготовку к летнему сезону.
«100 площадок в городе ежедневно готовы принять и предложить пенсионерам бесплатно заниматься спортом, интересным им делом. Тренд меняется, сейчас наши уважаемые казанцы “серебряного” возраста осваивают компьютер, путешествуют и изучают языки. И этот тренд надолго. Поэтому наша задача — окружить их вниманием и заботой, создать условия. Будем поддерживать и системно развивать этот проект», — добавил глава столицы РТ.
Ежегодно в рамках проекта стараются искать новые формы работы. Так, для представителей старшего поколения были открыты такие направления, как уроки красоты, йога смеха, музыкальная терапия, клуб создания мемуаров и нейробика.
Для «жизнелюбов» продолжает работу клуб общения «Люди и годы». На прошедших пяти встречах жители старшего поколения беседуют с известными писателями, преподавателями, мастерами спорта и психологами.
«Жизнелюбы» принимают участие в выездных сменах, где проходят командообразущие игры и лекции. «В этом году, Ильсур Раисович, мы бы хотели поощрить таким образом самых активных участников “Игр долголетия”, в связи с чем просим Вас нас поддержать и предусмотреть финансирование», — обратилась с просьбой Гузель Сагитова.
Помимо посещения мероприятий и занятий проекта участники клуба помогают в сборе гуманитарной помощи для военнослужащих спецоперации. Они плетут маскировочные сети, вяжут носки и теплые вещи, собирают окопные свечи, сухой душ и продовольственные товары.
С этого года совместно с республиканским проектом «Алтын Еллар» для казанских пенсионеров стала доступна онлайн-запись на занятия в учреждениях культуры и спорта. Сейчас платформа содержит информацию о 258 занятиях. Актуальная афиша и новости проекта также публикуются в Telegram-канале «Жизнелюбы Казани».
Чтобы стать участником проекта «Жизнелюб», можно также позвонить на горячую линию по телефону: +7 (843)236−42−93. «В ближайшее время будет подготовлено и опубликовано летнее расписание проекта. Мы всегда рады новым участникам, наши учреждения культуры, спорта, обновленные парки и дворы открыты для всех, кто любит жизнь», — заключила Гузель Сагитова.