«Начинали с 800 человек, а выросли до 15 тысяч. Хороший результат, но есть, куда расти»: Ильсур Метшин о проекте «Жизнелюб».

«У нас в городе проживает 300 тысяч пенсионеров. Судя по приведенным цифрам — охват 5% — казалось бы небольшой, но это 15 тысяч наших уважаемых жителей Казани старшего поколения. Занимаются спортом, ведут активный образ жизни не проценты, а живые люди. Начинали мы с 800 человек, сегодня выросли до 15 тысяч — это уже очень хороший результат, но понятное дело, что есть, куда расти. Мы далеки от того, что все 100% будут заниматься спортом, вести активный образ жизни. Наша задача — организовать возможности для активного долголетия наших жителей», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.