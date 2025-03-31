28-градусная жара вскоре нагрянет в Казахстан

Так, в эти дни по Казахстану пройдут дожди с грозами. Кроме того, в северных и восточных регионах в ночные часы возможен переход дождя в снег.
Лишь в центре и на юге страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется преимущественно погода без осадков.
Метеорологи добавляют, что в западных, северных и восточных регионах ожидается усиление ветра, в горных районах — туманы.
На большей части страны ожидается повышение дневных температур от +8+13℃ до +15+20℃. К примеру,
- на юге от +18+23℃ до +20+28℃,
- на юго-востоке от +12+20℃ до +18+23℃,
- на востоке основной фон составит +5+15℃.
Лишь на западе ожидается понижение от +15+25℃ до +13+22℃.