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28-градусная жара вскоре нагрянет в Казахстан

Cмена барических образований обусловит неустойчивый характер погоды на большей части территории Казахстана 1, 2 и 3 апреля 2025 года. Об этом Zakon.kz рассказали синоптики РГП «Казгидромет».

Сейчас в Ричмонде: +20° 7 м/с 83% 754 мм рт. ст. +18°
Источник: pexels

Так, в эти дни по Казахстану пройдут дожди с грозами. Кроме того, в северных и восточных регионах в ночные часы возможен переход дождя в снег.

Лишь в центре и на юге страны под влиянием поля повышенного давления прогнозируется преимущественно погода без осадков.

Метеорологи добавляют, что в западных, северных и восточных регионах ожидается усиление ветра, в горных районах — туманы.

На большей части страны ожидается повышение дневных температур от +8+13℃ до +15+20℃. К примеру,

  • на юге от +18+23℃ до +20+28℃,
  • на юго-востоке от +12+20℃ до +18+23℃,
  • на востоке основной фон составит +5+15℃.

Лишь на западе ожидается понижение от +15+25℃ до +13+22℃.