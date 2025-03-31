Восемь дней будут отдыхать жители Ростовской области в начале мая 2025 года. Об этом можно судить по производственному календарю.
Речь идет о праздниках и выходных днях:
— период с 1 по 4 мая: 1 мая — праздник Весны и Труда, на 2 мая перенесли выходной, который был 4 января, 3 и 4 мая — просто выходные дни;
— период с 8 по 11 мая: на 8 мая перенесли выходной, который был в воскресенье 23 февраля, потом будет 9 Мая — День Победы, а затем 10 и 11 мая — обычные выходные дни.
Добавим, остальные выходные дни в мае выпадают на 17, 18, 24, 25 и 31 мая. В целом же в 2025 году запланировали 247 рабочих дней, а также 118 выходных и праздников.