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Первый дом ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской» в Минске будет введен в эксплуатацию в 2026

Первый дом на месте долгостроя у метро «Пушкинская» введут в эксплуатацию в 2026.

Источник: Комсомольская правда

Первый дом жилого комплекса «Гулливер» на месте долгостроя возле станции метро «Пушкинская» в Минске будет введен эксплуатацию в 2026 году. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района, передает агентство «Минск-Новости».

В сообщении сказано, что одну из многоэтажек жилого комплекса «Гулливер», который строят в районе улиц Притыцкого — Дунина-Марцинкевича на месте бывшего долгостроя планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.

«Уже в первом полугодии жители смогут пользоваться всей инфраструктурой, в том числе и здания. Всего по проекту застройки там расположатся шесть многоэтажек», — уточнили в администрации Фрунзенского района.

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