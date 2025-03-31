Первый дом ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской» в Минске будет введен в эксплуатацию в 2026

Первый дом жилого комплекса «Гулливер» на месте долгостроя возле станции метро «Пушкинская» в Минске будет введен эксплуатацию в 2026 году. Подробности сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района, передает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что одну из многоэтажек жилого комплекса «Гулливер», который строят в районе улиц Притыцкого — Дунина-Марцинкевича на месте бывшего долгостроя планируют ввести в эксплуатацию в первом квартале 2025 года.
«Уже в первом полугодии жители смогут пользоваться всей инфраструктурой, в том числе и здания. Всего по проекту застройки там расположатся шесть многоэтажек», — уточнили в администрации Фрунзенского района.
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