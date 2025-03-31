Спасатели России и Китая вытащили женщину из-под завалов в Мьянме

Пострадавшую нашли под завалами в городе Мандалай с помощью собак. В течение восьми часов в темноте и с риском для жизни спасатели разбирали завалы, чтобы добраться до женщины. Работа осложнялась большим количеством разрушений и неустойчивостью конструкций. Жительница города находилась в ловушке более двух суток.