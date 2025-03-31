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Спасатели России и Китая вытащили женщину из-под завалов в Мьянме

Она пролежала под завалами двое суток.

Анна Морозова
Автор Новости Mail

В Мьянме после мощного землетрясения спасатели МЧС России и их китайские коллеги вытащили женщину из-под завалов здания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Пострадавшую нашли под завалами в городе Мандалай с помощью собак. В течение восьми часов в темноте и с риском для жизни спасатели разбирали завалы, чтобы добраться до женщины. Работа осложнялась большим количеством разрушений и неустойчивостью конструкций. Жительница города находилась в ловушке более двух суток.

В МЧС сообщили, что российские спасатели продолжат работать круглосуточно.

Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром пятницы, 28 марта, в Мьянме. Эпицентр находился в 17 километрах от Мандалая. Число погибших из-за катаклизма в стране превысило 1,6 тысячи человек.