Спасатели России и Китая вытащили женщину из-под завалов в Мьянме

Пострадавшую нашли под завалами в городе Мандалай с помощью собак. В течение восьми часов в темноте и с риском для жизни спасатели разбирали завалы, чтобы добраться до женщины. Работа осложнялась большим количеством разрушений и неустойчивостью конструкций. Жительница города находилась в ловушке более двух суток.
В МЧС сообщили, что российские спасатели продолжат работать круглосуточно.
Напомним, что землетрясение магнитудой 7,7 произошло утром пятницы, 28 марта, в Мьянме. Эпицентр находился в 17 километрах от Мандалая. Число погибших из-за катаклизма в стране превысило 1,6 тысячи человек.