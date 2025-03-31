Что станет после реконструкции с автовокзалом «Восточный», где появится площадка для запуска ракет

Площадка для запуска ракет появится после реконструкции у автовокзала «Восточный» в Минске, сообщает агентство «Минск-Новости».
В сообщении сказано, что автовокзал «Восточный», располагавшийся по улице Ванеева, 34, был закрыт и не используется долгое время. Однако после реконструкции основное здание бывшего вокзала сохранится. Вместе с тем на месте перронов появятся пристройки.
Сообщается, что центр технического творчества, который будет располагаться по указанному адресу, предназначен для развития у школьников интереса как к научной, так и к изобретательской деятельности. В комплексе будут открыты различные лаборатории (называются следующие: радиотехники и электроники, архитектуры и дизайна, робототехники, мехатроники и другие), профильные кабинеты, мастерские. К примеру, авиа-, авто-, мото-, судомоделирования.
«На прилегающей территории запланированы площадки для картинга и мототехники, для радиоуправляемых автомоделей, для запуска авиамоделей и ракет», — уточнили в сообщении.
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