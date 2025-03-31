Что станет после реконструкции с автовокзалом «Восточный», где появится площадка для запуска ракет

Сообщается, что центр технического творчества, который будет располагаться по указанному адресу, предназначен для развития у школьников интереса как к научной, так и к изобретательской деятельности. В комплексе будут открыты различные лаборатории (называются следующие: радиотехники и электроники, архитектуры и дизайна, робототехники, мехатроники и другие), профильные кабинеты, мастерские. К примеру, авиа-, авто-, мото-, судомоделирования.