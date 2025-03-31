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В Иркутской области 579 семей переселили из ветхого жилья в зоне БАМа

За пять лет новые квартиры получили жители Усть-Кута, Бодайбо и Казачинско-Ленского района.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутской области подводят итоги масштабной программы расселения ветхого жилья вдоль Байкало-Амурской магистрали. За последние пять лет новые квартиры вместо аварийных получили 579 семей из Бодайбо, Усть-Кута, а также посёлков Магистральный и Кунерма Казачинско-Ленского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.

— В первом квартале 2025 года переселено 17 семей за счёт средств федерального бюджета. За счёт областного бюджета до конца года в новые квартиры переедет ещё 51 семья. После этого останется переселить 1232 семьи — будем делать это планомерно до 2030 года, — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.

На эти цели из бюджетов разных уровней направлено 1,8 млрд рублей.

Жителям предлагают на выбор: самостоятельно подобрать квартиру с соцвыплатой или получить жильё через муниципалитет. Главное условие — площадь нового жилья должна быть не меньше прежнего.