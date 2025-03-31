В Иркутской области 579 семей переселили из ветхого жилья в зоне БАМа

— В первом квартале 2025 года переселено 17 семей за счёт средств федерального бюджета. За счёт областного бюджета до конца года в новые квартиры переедет ещё 51 семья. После этого останется переселить 1232 семьи — будем делать это планомерно до 2030 года, — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.