В Иркутской области 579 семей переселили из ветхого жилья в зоне БАМа

В Иркутской области подводят итоги масштабной программы расселения ветхого жилья вдоль Байкало-Амурской магистрали. За последние пять лет новые квартиры вместо аварийных получили 579 семей из Бодайбо, Усть-Кута, а также посёлков Магистральный и Кунерма Казачинско-Ленского района. Об этом КП-Иркутск сообщили в правительстве региона.
— В первом квартале 2025 года переселено 17 семей за счёт средств федерального бюджета. За счёт областного бюджета до конца года в новые квартиры переедет ещё 51 семья. После этого останется переселить 1232 семьи — будем делать это планомерно до 2030 года, — сказал министр строительства региона Алексей Емелюков.
На эти цели из бюджетов разных уровней направлено 1,8 млрд рублей.
Жителям предлагают на выбор: самостоятельно подобрать квартиру с соцвыплатой или получить жильё через муниципалитет. Главное условие — площадь нового жилья должна быть не меньше прежнего.