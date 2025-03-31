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В Екатеринбурге в полночь 1 апреля стартует запись детей в первые классы

В Екатеринбурге записать детей в школу можно будет с 1 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В полночь 1 апреля на портале «Госуслуги» стартует запись в первые классы екатеринбургских школ. Как советует городская администрация, перед началом приема заявлений родители могут подготовить черновик, чтобы успеть записать своих детей первыми. Также черновик позволит убедиться в том, что выбранная школа есть в системе.

Помимо этого, на портале появилась возможность устанавливать в черновике отсроченное время подачи заявления, но только для горожан, имеющих льготы Форма будет отправлена автоматически.

Вне очереди в школы примут детей военнослужащих, погибших в зоне СВО. Также первыми запишут детей сотрудников органов уголовно-исполнительной системы, полиции и военных структур.

— У граждан, не относящихся к льготным категориям, 1 апреля текущего года будет возможность отправить предварительные заявления в назначенное время, — добавила пресс-служба городской администрации.

До 30 июня будущих первоклассников будут зачислять в школы по месту жительства. С 6 июля по 5 сентября можно будет записаться в любую школу, где останутся свободные места.