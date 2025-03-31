В Екатеринбурге в полночь 1 апреля стартует запись детей в первые классы

В полночь 1 апреля на портале «Госуслуги» стартует запись в первые классы екатеринбургских школ. Как советует городская администрация, перед началом приема заявлений родители могут подготовить черновик, чтобы успеть записать своих детей первыми. Также черновик позволит убедиться в том, что выбранная школа есть в системе.