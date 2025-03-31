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Отопление в Екатеринбурге не будут отключать, несмотря на теплую погоду

Отопительный сезон в Екатеринбурге завершится в мае.

В столице Урала не будут досрочно отключать отопление, несмотря на теплую погоду. Традиционно батареи начнут остывать в мае, сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».

Как правило, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха не понижается ниже +8 градусов. «Весенняя погода очень обманчива, поэтому во избежание жалоб на отсутствие тепла в квартирах экспериментов на этот счет не будет», — отмечается в сообщении.

Напомним, что на этой неделе дневные температуры в Екатеринбурге будут достигать +15 градусов. Ночами будет прохладнее: +1, +3 градуса. Ближе к выходным незначительно похолодает: днем в субботу ожидается только +7 градусов.