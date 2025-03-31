Отопление в Екатеринбурге не будут отключать, несмотря на теплую погоду

Как правило, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха не понижается ниже +8 градусов. «Весенняя погода очень обманчива, поэтому во избежание жалоб на отсутствие тепла в квартирах экспериментов на этот счет не будет», — отмечается в сообщении.