Отопление в Екатеринбурге не будут отключать, несмотря на теплую погоду

В столице Урала не будут досрочно отключать отопление, несмотря на теплую погоду. Традиционно батареи начнут остывать в мае, сообщает telegram-канал «Екатеринбург. Главное».
Как правило, отопление отключают, если среднесуточная температура воздуха не понижается ниже +8 градусов. «Весенняя погода очень обманчива, поэтому во избежание жалоб на отсутствие тепла в квартирах экспериментов на этот счет не будет», — отмечается в сообщении.
Напомним, что на этой неделе дневные температуры в Екатеринбурге будут достигать +15 градусов. Ночами будет прохладнее: +1, +3 градуса. Ближе к выходным незначительно похолодает: днем в субботу ожидается только +7 градусов.