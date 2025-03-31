В Хабаровском крае высадят «Сад памяти» к 80-летию Победы

«Это часть нашей работы, и она должна быть постоянной. Память о наших предках, вставших живым щитом на пути фашизма во всех его проявлениях, — это то, что мы обязаны передать нашим детям, нашей молодёжи. Поэтому считаю крайне важным активизировать проекты, связанные с историей подвига советского народа — народа, наследники которого сегодня в зоне СВО продолжают правое дело дедов и прадедов, освобождая нашу землю от нацистской нечисти», — заключил губернатор.