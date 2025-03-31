Китай создал высотный беспилотник дальнего действия с искусственным интеллектом

Аппарат был разработан, чтобы оставаться в воздухе до 40 часов, летая на скоростях от 0,5 до 0,75 Маха. Это позволяет ему преодолевать расстояние более 10 тыс. км. Как отмечает SCMP, разработанный Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC) Rainbow-9 "является самым передовым БПЛА в серии. Он имеет размах крыльев 24,8 метра, что обеспечивает подъемную силу, достаточную для проведения длительных миссий на высотах более 10 тыс. метров.