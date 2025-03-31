Китай создал высотный беспилотник дальнего действия с искусственным интеллектом

ГОНКОНГ, 31 марта. /ТАСС/. Новейший китайский беспилотный летательный аппарат Rainbow-9 (Цайхун-9), оборудованный искусственным интеллектом, способен преодолевать расстояние более 10 тыс. км. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP).
По данным издания, государственная телекомпания CCTV продемонстрировала кадры с Rainbow-9, сделанные во время летных испытаний на аэродроме в провинции Шэньси. Аппарат совершил полет продолжительностью более 20 часов.
Военный обозреватель Сун Чжунпин сообщил изданию, что установка систем с ИИ на Rainbow-9 «существенно повышает его боевую эффективность». Он отметил, что Rainbow-9 может управлять несколькими беспилотниками одновременно. Кроме того, аппарат способен действовать совместно с пилотируемыми боевыми самолетами. «Совершенно нормально, что беспилотные самолеты, такие как Rainbow-9, действуют вместе с пилотируемыми истребителями», — добавил эксперт.
Аппарат был разработан, чтобы оставаться в воздухе до 40 часов, летая на скоростях от 0,5 до 0,75 Маха. Это позволяет ему преодолевать расстояние более 10 тыс. км. Как отмечает SCMP, разработанный Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC) Rainbow-9 "является самым передовым БПЛА в серии. Он имеет размах крыльев 24,8 метра, что обеспечивает подъемную силу, достаточную для проведения длительных миссий на высотах более 10 тыс. метров.