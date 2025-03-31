«Пламя распространялось по стенке». МЧС сказало про пожар в школе в Жодино, откуда эвакуировали 870 человек

— Вышел из кабинета, увидел, что из мужского туалета выходит столб дыма. Пламя распространялось по стенке туалета. Я схватил находящееся у нас в кабинете ведро, надел на голову противогаз: залил одно ведро, увидел, что огонь потух… Пролил еще одним ведром воды место возгорания, — рассказал учитель физкультуры Иван Пашев.