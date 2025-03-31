«Пламя распространялось по стенке». МЧС сказало про пожар в школе в Жодино, откуда эвакуировали 870 человек

В Жодино спасатели эвакуировали 870 человек из школы из-за пожара в санузле. Подробности озвучили в пресс-службе МЧС Беларуси.
В сообщении сказано, что 31 марта спасатели работали по сообщению, которое поступило от системы «Молния» и касалось пожара в санузле на втором этаже в одной из школ Жодино.
— Вышел из кабинета, увидел, что из мужского туалета выходит столб дыма. Пламя распространялось по стенке туалета. Я схватил находящееся у нас в кабинете ведро, надел на голову противогаз: залил одно ведро, увидел, что огонь потух… Пролил еще одним ведром воды место возгорания, — рассказал учитель физкультуры Иван Пашев.
В пресс-службе отметили, что до момента приезда сотрудников МЧС, из здания были эвакуированы 870 человек, из которых 789 учащихся. В результате случившегося возгорания была повреждена ПВХ перегородка. Никто не пострадал.
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