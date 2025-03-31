Ученые Курчатовского института разработают стекло для регистрации нейтронного излучения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Сотрудники Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» создадут легкие стекла с низкой чувствительностью к фоновому излучению для усовершенствования детекторов и сканеров, регистрирующих нейтронное излучение. Об этом сообщила пресс-служба научного центра.
Институт выиграл грант Российского научного фонда (РНФ) в рамках конкурса лабораторий мирового уровня.
«Для регистрации нейтронного излучения будут разработаны легкие литийсодержащие стекла, малочувствительные к фоновому излучению. Также научной группой планируется разработка программного пакета для расчетов взаимодействия излучения с веществом и процессов генерации оптических фотонов. Это позволит создавать еще более “продвинутые” материалы», — говорится в сообщении.
Поддержанный РНФ проект, разработанный сотрудниками лаборатории люминесцентных и детекторных материалов Курчатовского комплекса химических исследований, предполагает создание материалов, которые заменят на российском рынке импортные. К примеру, для регистрации гамма-квантов невысоких энергий в медицинских и досмотровых сканерах будут созданы материалы на основе прозрачной керамики.
«Процесс ее получения проще и технологичнее, чем выращивание повсеместно используемых в этих приборах монокристаллов. Для регистрации высокоэнергетичных фотонов без монокристаллов уже не обойтись — тут на помощь приходят материалы на основе вольфрамата свинца. Сотрудники Курчатовского института выяснили, что смешивание свинца и щелочноземельных металлов позволяет получить материал с лучшими характеристиками. В рамках проекта будут разработаны составы и технологии выращивания таких “смешанных” монокристаллов для применения в детекторах физики высоких энергий», — уточнили в научном центре.