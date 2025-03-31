Ученые Курчатовского института разработают стекло для регистрации нейтронного излучения

«Процесс ее получения проще и технологичнее, чем выращивание повсеместно используемых в этих приборах монокристаллов. Для регистрации высокоэнергетичных фотонов без монокристаллов уже не обойтись — тут на помощь приходят материалы на основе вольфрамата свинца. Сотрудники Курчатовского института выяснили, что смешивание свинца и щелочноземельных металлов позволяет получить материал с лучшими характеристиками. В рамках проекта будут разработаны составы и технологии выращивания таких “смешанных” монокристаллов для применения в детекторах физики высоких энергий», — уточнили в научном центре.