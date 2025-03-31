В Крыму сожгли могилу военкора Федорчака и трех участников СВО

«В голове не укладывается, как можно сжечь могилу, сводить счеты с погибшим героически Сашей Федорчаком. Весь мир должен знать и видеть, что мы имеем дело с врагом, который сжигает кресты — христианские православные кресты. Еще и кресты на могиле. С таким врагом нет и не может быть никаких разговоров. Эти люди понимают только язык силы».