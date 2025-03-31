В Омской области многодетные семьи смогут получить землю в упрощенном порядке

С 1 мая в Омской области меняются правила предоставления земельных участков многодетным семьям. Напомним, к этой категории относятся семьи, имеющий трех и более детей. Главное новшество — отныне все принятые на учет многодетные семьи могут одновременно ознакомиться со всем перечнем земельных участков. Также будет расширен перечень земельных участков, предлагаемых гражданам.
«В частности, были учтены нормативы по размерности земельных участков, установленные муниципальными образованиями региона в правилах землепользования и застройки для ИЖС, ЛПХ и садоводства. С 1 мая этого года органы местного самоуправления не будут направлять очередникам почтовые уведомления с предложениями о выборе земельного участка. Перечни земельных участков для предоставления многодетным семьям будут формироваться муниципалитетами и размещаться на официальных сайтах», — пояснил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.
В течение месяца с даты публикации многодетные семьи, ознакомившись со списками, могут подать в местную администрацию заявление о предоставлении выбранного ими участка. Если на один участок заявится несколько семей, приоритет будет у той, что была первой поставлена на учет.
В профильном министерстве считают, что новый порядок повысит доступность земельных участков.