В Омской области многодетные семьи смогут получить землю в упрощенном порядке

«В частности, были учтены нормативы по размерности земельных участков, установленные муниципальными образованиями региона в правилах землепользования и застройки для ИЖС, ЛПХ и садоводства. С 1 мая этого года органы местного самоуправления не будут направлять очередникам почтовые уведомления с предложениями о выборе земельного участка. Перечни земельных участков для предоставления многодетным семьям будут формироваться муниципалитетами и размещаться на официальных сайтах», — пояснил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов.