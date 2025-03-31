В крымской налоговой насчитали 23 опасных рынка

В настоящее время 23 рынка, расположенные на западе Крыма, являются опасными для людей. Об этом заявил руководитель крымского управления ФНС Роман Наздрачев.
Чиновник напомнил, что с 1 марта рынки, имеющие статус таковых, обязаны контролировать применение контрольно-кассовой техники. Кроме того, они сообщать сведения в налоговую.
«Как выяснилось, на территории Крыма есть 23 так называемых иных торговых пространства, которые фактически являются рынками, но не хотят придавать себе такой статус», — отметил Наздрачев.
Руководитель управления назвал такое положение дел существенной проблемой. Глава ведомства добавил, что на таких торговых пространствах находятся около 1,5 тысячи арендаторов. Как подчеркнул Наздрачев, такие территории не соответствуют никаким требованиям безопасности.