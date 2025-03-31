Комитеты Мингорисполкома переедут в 90-летний Дом печати после реконструкции

Говорится, что в 2025 году Дому печати, расположенному по проспекту Независимости, 79, исполняется 90 лет. На протяжении почти всего указанного времени это был домом для редакций различных периодических изданий. Уточняется, что после реконструкции в корпус здания переедут комитет по здравоохранению Мингорисполкома, а также комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.