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Комитеты Мингорисполкома переедут в 90-летний Дом печати после реконструкции

Комитеты Мингорисполкома переедут в Дом печати, которому исполняется 90 лет.

Источник: Комсомольская правда

Комитеты Мингорисполкома переедут в 90-летний Дом печати после реконструкции. Подробности передает агентство «Минск-Новости».

Говорится, что в 2025 году Дому печати, расположенному по проспекту Независимости, 79, исполняется 90 лет. На протяжении почти всего указанного времени это был домом для редакций различных периодических изданий. Уточняется, что после реконструкции в корпус здания переедут комитет по здравоохранению Мингорисполкома, а также комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.

Тем временем первый дом ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской» в Минске будет введен в эксплуатацию в 2026.

Ранее мы сообщали, что станет после реконструкции с автовокзалом «Восточный», где появится площадка для запуска ракет.

Кстати, МАРТ сказал о ситуации с картофелем и яблоками в Беларуси.