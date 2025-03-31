Комитеты Мингорисполкома переедут в 90-летний Дом печати после реконструкции. Подробности передает агентство «Минск-Новости».
Говорится, что в 2025 году Дому печати, расположенному по проспекту Независимости, 79, исполняется 90 лет. На протяжении почти всего указанного времени это был домом для редакций различных периодических изданий. Уточняется, что после реконструкции в корпус здания переедут комитет по здравоохранению Мингорисполкома, а также комитет по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Тем временем первый дом ЖК «Гулливер» на месте долгостроя на «Пушкинской» в Минске будет введен в эксплуатацию в 2026.
Ранее мы сообщали, что станет после реконструкции с автовокзалом «Восточный», где появится площадка для запуска ракет.
Кстати, МАРТ сказал о ситуации с картофелем и яблоками в Беларуси.