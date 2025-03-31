В последние годы пермяки стали все чаще изменять свои имена и фамилии

За последние 5 лет количество обращений в органы ЗАГС по поводу изменения имени, фамилии или отчества увеличилось в два раза. В 2020 году в Прикамье с подобной просьбой обратилось 1 355 человек, среди которых 87 были несовершеннолетними, а в 2024 году — уже 2 678, из них 115 несовершеннолетних. В период с 2020 по 2024 годы в сумме 9 685 человек решили изменить свои личные данные, включая 526 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа.
Чаще всего жители Пермского края меняют фамилию — это сделало 8 870 человек, среди которых большинство составляют женщины. Причины смены фамилии бывают разные: кто-то решает вернуться к добрачной фамилии, кто-то меняет фамилию из-за ее звучания. Среди новых фамилий встречаются такие, как Луна, Счастье, Свобода, Удачная, Любимая, Неизвестная, Великий и даже Лень. Также есть те, кто выбрал фамилии, напоминающие имена животных и птиц, например, Лев, Волк, Рысь или Сова.
Менее часто пермяки меняют свои имена — за 5 лет это сделали 1 246 человек, и опять же большинство из них женщины. Замечена тенденция сокращать полные имена, например, Богдана стала Данной, Вероника — Ника, Денис — Ден, Людмила — Мила, Николай — Ник, Надежда — Нади, Сергей — Серж. Также многие пермяки выбирают более необычные имена, такие как Лариса — Лаурина, Олеся — Леслава, Любовь — Аделина, Светлана — Михаэлла. Среди молодежи появились и японские имена, например, Аоки, Киба, Нао и Юи.
Отчество также изменили 1 298 человек, при этом равное количество среди мужчин и женщин.
Чаще всего за изменением имени обращаются граждане в возрасте 18, 20 и 45 лет.