В последние годы пермяки стали все чаще изменять свои имена и фамилии

За последние 5 лет количество обращений в органы ЗАГС по поводу изменения имени, фамилии или отчества увеличилось в два раза. В 2020 году в Прикамье с подобной просьбой обратилось 1 355 человек, среди которых 87 были несовершеннолетними, а в 2024 году — уже 2 678, из них 115 несовершеннолетних. В период с 2020 по 2024 годы в сумме 9 685 человек решили изменить свои личные данные, включая 526 несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе ЗАГСа.