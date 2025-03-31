Найден способ ускорить передачу данных за счет терагерцового излучения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Специалисты Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова предложили метод управления свойствами материалов для электроники с помощью терагерцового излучения, который позволит ускорить передачу данных в устройствах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Ученые кафедры общей физики и волновых процессов физического факультета МГУ продемонстрировали метод управления симметрией кристалла сульфида кадмия (CdS) с помощью терагерцового излучения, который может быть использован для создания быстрой и энергоэффективной памяти на основе магнитных материалов», — говорится в сообщении.
Преимущества новых материалов, созданных при помощи технологий магнитной стрейнтроники, — в рекордно низких энергозатратах на записывание данных и устойчивость к шумам, а также возможность быстрого переключения. Однако одним из факторов, мешающих их распространению, является механический контакт между пьезоэлектриком и магнитным материалом, который не дает развивать скорость передачи сигнала. Авторы работы предложили отказаться от пьезоэлектрика и использовать вместо него терагерцовое излучение.
В работе исследовался кристалл сульфида кадмия, который был выбран в качестве модельного объекта для демонстрации новой технологии.
«Этот подход для кристалла сульфида кадмия был впервые применен в данной работе. Эффективность генерации гармоник оказалась на порядок выше, чем в предыдущих исследованиях», — уточнили в МГУ.
Выводы ученых опубликованы в журнале Q1 Physical Review B. Работа поддержана грантом Российского научного фонда.