Найден способ ускорить передачу данных за счет терагерцового излучения

Преимущества новых материалов, созданных при помощи технологий магнитной стрейнтроники, — в рекордно низких энергозатратах на записывание данных и устойчивость к шумам, а также возможность быстрого переключения. Однако одним из факторов, мешающих их распространению, является механический контакт между пьезоэлектриком и магнитным материалом, который не дает развивать скорость передачи сигнала. Авторы работы предложили отказаться от пьезоэлектрика и использовать вместо него терагерцовое излучение.