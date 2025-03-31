На Дону завтра стартует кампания по приему первоклассников в школы

Как написал глава донского региона, на оперативном совещании обсудили две важные задачи. Первая связана с приемной кампанией по зачислению в школы. Отмечается, что в этом году вступает в силу обязательное тестирование для детей иностранных граждан на знание русского языка. С 25 апреля оно будет проводиться ежемесячно в устной и письменной формах, за исключением первоклассников. Для них тестирование проходит в устном формате.
В каждом муниципальном образовании региона определены общеобразовательные организации, на базе которых в области будут работать 58 пунктов проведения тестирования, четыре из них находятся в Ростове-на-Дону. На первом этапе зачисления в первый класс (с 1 апреля до 30 июня) будут приниматься заявления от родителей, чьи дети проживают на закрепленной за школой территорией, и от родителей детей, которые имеют внеочередное, первоочередное и преимущественное право на прием.
Подавать документы можно на Едином портале государственных услуг, лично в школу, через сайт общеобразовательной организации или направить их заказным письмом. Все образовательные учреждения к этому готовы, а процесс приема организован понятно и прозрачно.
Вторая задача связана с подготовкой к акции «Дон помнит», приуроченной к 80-летию Победы.
«Мы создали электронную “Карту памяти”, которая уже включает 2255 мемориальных объектов. С 20 марта стартовала регистрация для участия в уборке воинских мемориалов, заявки подали уже более 12,3 тыс. добровольцев. Весь апрель будем приводить их в порядок», — написал Юрий Слюсарь.