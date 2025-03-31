На Дону завтра стартует кампания по приему первоклассников в школы

Как написал глава донского региона, на оперативном совещании обсудили две важные задачи. Первая связана с приемной кампанией по зачислению в школы. Отмечается, что в этом году вступает в силу обязательное тестирование для детей иностранных граждан на знание русского языка. С 25 апреля оно будет проводиться ежемесячно в устной и письменной формах, за исключением первоклассников. Для них тестирование проходит в устном формате.