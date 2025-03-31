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В Уфе построят новый водовод

В Уфе будет разработан проект строительства водовода диаметром 800 миллиметров от водопроводной насосной станции 3-го подъема северного комплекса водопроводных сооружений по Уфимскому шоссе до водовода диаметром 800 миллиметров по улице Шафиева. Соответствующее постановление размещено на сайте администрации города.

Источник: Башинформ

Строительство нового водовода необходимо для повышения надежности снабжения потребителей и обеспечения ввода новых многоэтажных домов. Отметим, что только в микрорайоне Глумилино в ходе его застройки вводится более миллиона квадратных метров жилья.