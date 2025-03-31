Литва продаст с аукциона конфискованные молоковозы и пожарные машины из Беларуси

«Решение прокурора о продаже 17 молоковозов и 17 пожарных машин уже принято. Исполнение возложено на таможенное управление», — заявила генеральный прокурор. По ее словам, 17 молоковозов будут проданы на аукционе во вторник, 1 апреля. «Мы очень надеемся, что кто-то сможет купить эти автомобили и передать их Украине. Я думаю, что они действительно нужны Украине», — заявила Нида Грунскене.
Машины были изъяты в 2023 году в Клайпедском порту, когда они перегонялись из Беларуси через Литву. По версии литовских властей, 17 молоковозов в обход санкций следовали на Кубу, 17 пожарных машин — в Зимбабве. Литва заявила, что пожарные машины были конфискованы из-за санкций в отношении Беларуси и компании, которая их поставляла. В Зимбабве заявили, что арест данных машин не имеет никаких правовых оснований. Генеральный прокурор Зимбабве Вирджиния Мабхиза посетила Литву в начале 2024 года, где получила отказ на просьбу вернуть пожарную технику.
Представитель правительства Зимбабве Ндаванинги Мангвана заявил, что данная пожарная техника срочно необходима для «операций по тушению пожаров, защиты жизни и имущества, а также сохранения объектов всемирного наследия Зимбабве и важнейших сельскохозяйственных культур, которые выстояли во время разрушительной засухи».