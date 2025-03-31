Эксперт: прямая интеграция ИИ и мозга человека возможна не ранее середины века

«Мы и сейчас уже не можем существовать без смартфона и компьютера. Но насколько глубоко пойдет интеграция? Хотя цифровые нейросети частично выстроены по образцу мозга, технически мы плохо совместимы. Мозг — сложная ткань, и просто насытить ее электродами — задача фундаментально сложная. Для острых ситуаций и критически больных людей эта проблема будет частично решена в ближайшем десятилетии, но вот массовыми ни чипы от Neuralink, ни другие инвазивные интерфейсы, скорее всего, не станут», — сказал он.