Эксперт: прямая интеграция ИИ и мозга человека возможна не ранее середины века

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Глубокая интеграция ИИ через инвазивные интерфейсы с мозгом человека возможна не ранее 2050−2060 годов, заявил ТАСС генеральный директор управляющей компании венчурного фонда Digital Evolution Ventures (ГК «Росатом»), представитель Singularity University в РФ Евгений Кузнецов.
«Моя модель развития и внедрения новых технологий более сложна, чем экспоненциальная модель Курцвейла, и учитывает сложности внедрения новых технологий в общество — циклы торможения и реакции. Исходя из этой модели, в ближайший такт технологической революции мы радикально увеличим взаимодействие с ИИ в классическом формате — через гаджеты и цифровые интерфейсы, а вот более глубокая интеграция с мозгом возможна не ранее 2050−60 годов, когда начнет разворачиваться следующая волна технологической революции. Хотя первые ласточки новых технологий вполне могут появиться уже в указанное Курцвейлом время», — сказал он.
Ранее американский изобретатель и футуролог Рэймонд Курцвейл в интервью испанской газете La Vanguardia выразил мнение, что подключение мозга к облачной системе в 2045 году изменит жизнь людей навсегда. По его словам, в будущем человек сможем управлять роботами размером с молекулы в своей крови, которые неинвазивно будут внедряться в мозг и подключат новую кору [головного мозга] к облаку. В результате интеллект человека умножится в миллион раз.
По словам Кузнецова, «дальнейшая интеграция человека и цифровых систем совершенно неизбежна».
«Мы и сейчас уже не можем существовать без смартфона и компьютера. Но насколько глубоко пойдет интеграция? Хотя цифровые нейросети частично выстроены по образцу мозга, технически мы плохо совместимы. Мозг — сложная ткань, и просто насытить ее электродами — задача фундаментально сложная. Для острых ситуаций и критически больных людей эта проблема будет частично решена в ближайшем десятилетии, но вот массовыми ни чипы от Neuralink, ни другие инвазивные интерфейсы, скорее всего, не станут», — сказал он.