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Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля в Беларуси

Сильные дожди ожидаются 1 апреля 2025 года в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля, во вторник, в Беларуси, информирует портал pogoda.by.

«Днем 1 апреля (вторник) по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди», — сказано в сообщении.

Согласно прогнозу синоптиков, в первый день апреля в стране за погоду будет отвечать область пониженного атмосферного давления. На большей части Беларуси пройдет дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.

Ветер окажется северный, северо-восточный порывистый. Синоптики отмечают, что местами в дневные часы возможен сильный порывистый ветер. Ночью температура воздуха окажется от +2 до +8 градусов. В дневные часы ожидается от +8 градусов по юго-восточной части и до +16 по северо-западной.

Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о похолодании в Беларуси с 31 марта по 6 апреля.

Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».