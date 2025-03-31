Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля в Беларуси

Синоптики объявили оранжевый уровень опасности из-за ливней 1 апреля, во вторник, в Беларуси, информирует портал pogoda.by.
«Днем 1 апреля (вторник) по юго-востоку республики ожидаются сильные дожди», — сказано в сообщении.
Согласно прогнозу синоптиков, в первый день апреля в стране за погоду будет отвечать область пониженного атмосферного давления. На большей части Беларуси пройдет дожди. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман.
Ветер окажется северный, северо-восточный порывистый. Синоптики отмечают, что местами в дневные часы возможен сильный порывистый ветер. Ночью температура воздуха окажется от +2 до +8 градусов. В дневные часы ожидается от +8 градусов по юго-восточной части и до +16 по северо-западной.
Ранее синоптик Дмитрий Рябов сказал о похолодании в Беларуси с 31 марта по 6 апреля.
Кроме того, синоптик Дмитрий Рябов сказал, каким окажется апрель 2025 года в Беларуси: «Настоящая весна наступает».