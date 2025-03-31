Якутия и ДНР будут совместно разрабатывать IT-продукты

Обсуждалась также возможность создания художественного фильма о легендарном подвиге Героя России Андрея Григорьева с позывным Тута. «Кинокартина станет не только данью уважения его мужеству и самоотверженности, но и важным шагом в сохранении исторической памяти о событиях, происходящих на специальной военной операции. Нас ждет много работы, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей», — сказал Семенов.