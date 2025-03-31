Якутия и ДНР будут совместно разрабатывать IT-продукты

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Якутия и Донецкая Народная Республика намерены совместно разработать IT-продукты в различных сферах. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства Якутии.
«Вопросы реализации совместных проектов по цифровизации региона обсудили на встрече заместитель председателя правительства Якутии Анатолий Семенов и руководитель администрации главы и правительства Донецкой Народной Республики Алексей Никоноров. Стороны определили ряд перспективных направлений, включая подготовку квалифицированных кадров в сфере информационных технологий и разработку IT-продуктов в различных сферах», — говорится в сообщении.
Семенов отметил, что эти инициативы станут основой для успешного внедрения цифровых решений и создания комфортной среды, способствующей улучшению качества жизни граждан.
Обсуждалась также возможность создания художественного фильма о легендарном подвиге Героя России Андрея Григорьева с позывным Тута. «Кинокартина станет не только данью уважения его мужеству и самоотверженности, но и важным шагом в сохранении исторической памяти о событиях, происходящих на специальной военной операции. Нас ждет много работы, но я уверен, что совместными усилиями мы сможем достичь поставленных целей», — сказал Семенов.
В 2025 году Якутия ведет восстановление и реконструкцию 11 объектов в подшефном Докучаевске Донецкой Народной Республики, в том числе дома детского творчества и молодежного центра с IT-центром. В 2024 году специалисты Якутии отремонтировали в подшефном городе свыше 60 объектов.