Ученые создали тест крови, позволяющий определить стадию развития болезни Альцгеймера

Профессор Бейтман и его коллеги уже много лет изучают различные биомаркеры, связанные с развитием и прогрессией болезни Альцгеймера. Четыре года назад они обнаружили, что концентрация одного из обрывков тау-белка, так называемого пептида MTBR-243, быстро растет в спинномозговой жидкости у носителей данной формы деменции с течением времени, что позволяет определять то, на какой фазе развития болезни Альцгеймера находится пациент.