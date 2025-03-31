В Польше возросло число попыток нелегального проникновения из Белоруссии

В последнее время количество попыток нелегального пересечения границы из Белоруссии в Польшу не превышало ста в сутки.
«28−30 марта на границе с Белоруссией было зафиксировано более 620 попыток нелегального проникновения в Польшу. Почти все они были пресечены», — говорится в сообщении.
Из информации Погранстражи следует, что успешно пересечь границу удалось лишь 15 нелегальным мигрантам.
«Принимаются меры по задержанию 15 человек», — говорится в сообщении. Кроме того, за пособничество нелегальным мигрантам задержаны три человека.
В минувшую среду президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий отказывать в праве на убежище иностранцам, прибывшим в страну нелегальным способом. Сразу после этого премьер-министр Дональд Туск издал распоряжение на основе этого закона, которое позволяет не предоставлять убежища нелегальным мигрантам.
В середине 2021 года на польско-белорусской границе скопились несколько тысяч мигрантов, надеющихся попасть в страны ЕС. С тех пор несколько сотен нелегалов ежемесячно пытаются проникнуть в Польшу. Польские власти усилили охрану границ, стянули военных и пресекают попытки нелегалов, обвиняя Минск в миграционном кризисе. Все эти обвинения Белоруссия отвергает, заявляя, что Польша насильно выдворяет мигрантов на ее территорию и искусственно нагнетает ситуацию с беженцами. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет «ни денег, ни сил».