Московский проспект уходит на ремонт. Ограничения продлятся до середины лета

С 2 апреля на Московском проспекте стартует ремонт дорожного полотна, сообщает 31 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Работы разделили на 22 этапа, чтобы снизить транспортную нагрузку.
Первым отремонтируют участок от Ташкентской до Кузнецовской улицы. С 2 апреля по 10 июня и с 23 июня по 5 июля там будет ограничено движение транспорта: для проезда оставят по две полосы в каждом направлении.
Кузнецовскую улицу будут перекрывать:
с 0:00 по 11:00 1 мая и с 16:00 1 мая по 2 мая — от Варшавской улицы в сторону Московского проспекта;
с 11:00 до 16:00 1 мая — от Московского проспекта в сторону Варшавской улицы;
с 9:00 до 14:00 9 мая — в направлении к проспекту Юрия Гагарина.
Также закроют «карманы» Московского проспекта:
с 30 мая по 5 июня и с 6 по 10 июня — по четной стороне от улицы Решетникова до Мариинской улицы;
с 23 июня по 5 июля — по обеим сторонам от Мариинской до Рощинской улицы.