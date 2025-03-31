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Московский проспект уходит на ремонт. Ограничения продлятся до середины лета

Ремонт и дорожные ограничения ждут крупнейший проспект Московского района Петербурга. Изменения вступают в силу уже в начале апреля и продлятся до июля.

С 2 апреля на Московском проспекте стартует ремонт дорожного полотна, сообщает 31 марта пресс-служба Государственной административно-технической инспекции. Работы разделили на 22 этапа, чтобы снизить транспортную нагрузку.

Первым отремонтируют участок от Ташкентской до Кузнецовской улицы. С 2 апреля по 10 июня и с 23 июня по 5 июля там будет ограничено движение транспорта: для проезда оставят по две полосы в каждом направлении.

Кузнецовскую улицу будут перекрывать:

с 0:00 по 11:00 1 мая и с 16:00 1 мая по 2 мая — от Варшавской улицы в сторону Московского проспекта;

с 11:00 до 16:00 1 мая — от Московского проспекта в сторону Варшавской улицы;

с 9:00 до 14:00 9 мая — в направлении к проспекту Юрия Гагарина.

Также закроют «карманы» Московского проспекта:

20—29 мая — по четной стороне от Кузнецовской до Благодатной улицы;

с 30 мая по 5 июня и с 6 по 10 июня — по четной стороне от улицы Решетникова до Мариинской улицы;

с 23 июня по 5 июля — по обеим сторонам от Мариинской до Рощинской улицы.